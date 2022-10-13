13 Октября 2022
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Общество В России
Фото: В. Н. Горелых

Сальдо обратился к властям России с просьбой помочь вывезти жителей Херсонской области в другие регионы

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой "помочь в организации выезда жителей" области.

Он напомнил, что большинство на референдуме проголосовало за вхождение состав России, предвидя, что власти Украины начнут мстить. Сейчас ВСУ обстреливают регион ракетами.

"В связи с этим, руководством херсонской Администрации было принято решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учёбы. В первую очередь - для жителей правобережья. Но одновременно мы предложили всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, тоже выехать в другие регионы. Прежде всего, это Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край - наши соседи. Вывезти своих детей и самим выехать", - говорит Сальдо.

"Мы, жители Херсонской области, конечно же знаем, что Россия своих не бросает, и Россия всегда подставляет плечо там, где это трудно", - заключил Сальдо.

Теги: владимир сальдо, обращение, херсонская область, обстрелы, помощь



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