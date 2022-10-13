Петербургская прокуратура заинтересовалась дефицитом мест в образовательных учреждениях Василеостровского района

Строительство жилья в этой части Петербурга опережает появление социальных объектов.

Нехватка мест в школах Василеостровского района составляет 34%,сообщили жители намывных территорий. Возмущенные горожане пожаловались в прокуратуру на несоблюдение норм обеспечения социальными объектами. Чиновники обещают решить вопрос дефицита мест в школах и садиках Петербурга вот уже три года. На намыве дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

В новостройках на южном намыве проживает уже свыше 15 тыс. человек и по прогнозам численность жильцов будет расти. В то же время формирование комфортной городской среды категорически отстает от жилой застройки. Недавно на намыве появился детский садик, но он не закрывает всю потребность жителей новых кварталов. Дороги здесь только собираются строить, о школах, поликлиниках и зонах рекреации и говорить не приходится.

«За последние 33 года в районе не было построено ни одной школы, а жилая застройка идет невиданными темпами. В связи с этим в нашем некогда благополучном районе сложился настоящий социальный коллапс», – заявляют участники общественного движения «Мы против Северного намыва».

Северный намыв – это проект девелопера по расширению искусственной суши под застройку ее очередными жилыми кварталами. В планы включены также объекты социальной инфраструктуры. Однако для жителей южного намыва это дополнительные проблемы, что и обуславливает их противодействие застройщику. Со стороны стройки в кварталы несет целые облака пыли и песка, а сливы из труб загрязняют акваторию. И нет гарантии, что новые социальные объекты (которые появятся в лучшем случае в 2024-2026 годах) закроют потребность всего района.

На проблему неравномерного развития жилых массивов и инфраструктуры внимание обратили уже давно. Однако попытки внедрить принцип комплексного освоения территорий не всегда успешны. Изначальный проект формирования намывной территории «Морской фасад» предполагал именно такой формат застройки. Позже участки искусственной суши достались разным застройщикам, которые не особо заботились о комфорте будущих покупателей жилья.

В то же время незаслуженно обойден вниманием проект «Залив островов», который учитывает все насущные требования современного горожанина. Он также связан с намывом, ведь градостроители видят в этой технологии решение проблем дефицита земельных участков в городском центре. Авторы проекта распланировали территорию намыва таким образом, чтобы жителям новых кварталов были доступны не только социальные учреждения, но и места работы и отдыха.

В планы застройки вошли 4 школы, 12 детских садов, 3 медицинских и 4 спортивных комплекса, а также учреждения культуры и общественные пространства на набережной. Доступность их обеспечена за счет сети экологичного транспорта, например, трамвайной линии. Также ученые-гидротехники из ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева удостоверились, что новая суша не повлияет на состояние акватории залива.

Напомним, что в 2019-2020 годах городская администрация обещала решить проблему дефицита школ в Петербурге. Сообщалось, что число учащихся в классах уменьшат с 30 до 25 человек. В прошлом году чиновники сообщили, что ударное строительство образовательных учреждений позволит обучать школьников только в первую смену. При этом по сообщениям жителей Василеостровского района на сегодня в классах учится по 33-37 детей.