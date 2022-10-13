Роспотребнадзор нашел нарушения в 92% столовых свердловских школ

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверило, как организовано питание детей в школах региона. В результате обнаружена масса нарушений.

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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, за девять месяцев 2022 года было проверено 846 средних общеобразовательных организаций. Нарушения выявлены в 783 школах (или в 92%).

По данным Роспотребнадзора, самыми частыми из них являются нарушения требований к качеству и безопасности пищевого сырья, пищевых продуктов, полуфабрикатов; несоблюдение технологии приготовления блюд и режимных вопросов работы пищеблока. Также встречается несоблюдение требований к полноте и своевременности прохождения медосмотра персоналом пищеблока и другие нарушения.

По итогам проверок был составлен 821 административный протокол. Общая сумма выписанных штрафов составила 4,8 млн рублей. Руководству школ, допустивших нарушения при организации питания, выданы предписания об их устранении.

Ранее сообщалось, что ученики школы №10 в Реже якобы нашли червяка в супе во время обеда в столовой учреждения. На ситуацию обратила внимание прокуратура.