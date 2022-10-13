Мандат бывшего спикера тюменской облдумы передан руководителю ямальского благотворительного фонда

Мандат депутата Тюменской областной думы, ставший вакантным после смерти спикера Сергея Корепанова, передан руководителю ямальского благотворительного фонда "Ямине" Дмитрию Фролову. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель областного избиркома Игорь Халин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Рассмотрели вопрос о передаче вакантного мандата депутата Тюменской областной думы седьмого созыва Дмитрию Фролову в связи с досрочным прекращением полномочий Сергея Корепанова", - сообщил Халин.

Напомним, Сергей Корепанов умер 28 июня 2022 года. Политику было 74 года.

Корепанов родился 6 января 1948 г. в Нарьян-Маре. Трудовую деятельность начал в 1969 г. в Салехардском объединенном авиаотряде после окончания Рижского авиационного училища гражданской авиации. Был спикером Тюменской областной думы II – VII созывов.