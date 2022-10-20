Руководитель ямальского благотворительного фонда занял место Корепанова в Тюменской облдуме

Руководитель ямальского благотворительного фонда "Ямине" Дмитрий Фролов принес торжественную присягу депутата Тюменской областной думы и приступил к исполнению полномочий народного избранника, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Торжественная церемония состоялась на 12-м заседании Тюменской областной думы седьмого созыва 20 октября. Перед этим депутаты заслушали и приняли к сведению информацию председателя областной избирательной комиссии Игоря Халина о передаче Дмитрию Фролову депутатского мандата.

Новый депутат избран по списку политической партии "Единая Россия" и представляет в облдуме Ямало-Ненецкий автономный округ.

Напомним, мандат стал вакантным после смерти спикера областной думы Сергея Корепанова. Сергей Корепанов умер 28 июня 2022 года. Политику было 74 года. В Тюмени планируют назвать улицу, в честь скончавшегося политика. Инициативу поддержал губернатор Александр Моор.

Корепанов родился 6 января 1948 г. в Нарьян-Маре. Трудовую деятельность начал в 1969 г. в Салехардском объединенном авиаотряде после окончания Рижского авиационного училища гражданской авиации. Был спикером Тюменской областной думы II – VII созывов.