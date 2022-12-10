10 Декабря 2022
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Политика Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
Фото: uralfo.gov.ru

Уральский полпред открыл в Салехарде памятник скончавшемуся спикеру тюменской облдумы

Уральский полпред Владимир Якушев открыл в Салехарде памятник скончавшемуся спикеру тюменской облдумы Сергею Корепанову, который работал на Ямале.

"Сергей Евгеньевич внёс неоценимый вклад в формирование федерального и регионального законодательства. Сыграл фундаментальную роль в развитии интеграции и сотрудничества между Тюменской областью, Югрой и Ямалом. Он был очень надёжным, порядочным, принципиальным и неравнодушным человеком. Порой жёстким, но всегда справедливым. Я уверен, его наработки и начинания получат достойное продолжение", – подчеркнул Владимир Якушев.

Владимир Якушев во время открытия в Салехарде памятника Сергею Корепанову(2022)|Фото: uralfo.gov.ru

Открытие в Салехарде памятника спикеру Тюменской областной думы Сергею Корепанову(2022)|Фото: uralfo.gov.ru

Напомним, Сергей Корепанов умер 28 июня. Политику было 74 года. По некоторым данным, его увезли на "скорой" прямо из здания думы из-за проблем с сердцем.

Корепанов родился 6 января 1948 г. в Нарьян-Маре. Трудовую деятельность начал в 1969 г. в Салехардском объединенном авиаотряде после окончания Рижского авиационного училища гражданской авиации. Был спикером Тюменской областной думы II – VII созывов.

Теги: Сергей Корепанов, Владимир Якушев, Салехард, памятник



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