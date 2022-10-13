Оперный театр станет первым в России, кто исполнит Первую симфонию Гласса

Театр Оперы и Балета в Екатеринбурге планирует первыми в стране исполнить Первую симфонию Гласса. Музыка американского композитора Филипа Гласса знакома многим из фильмов "Шоу Трумана", "Часы", "Иллюзионист", "Елена", "Левиафан": в общей сложности он создал композиции более чем для 50 фильмов.

Планируется, что премьера откроет новый сезон 8 сентября 2023 года. Также в зале прозвучит Четвертая симфония композитора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра. Главный дирижер театра Константин Чудовский станет музыкальным руководителем проекта.

"Театр откроет сезон музыкой именно Филипа Гласса, потому что, с одной стороны, в ней есть новизна, в которой нуждается зритель. И, с другой стороны, творчество Гласса уже знакомо публике по опере "Сатьяграха", - пояснили в пресс-службе.

Погрузиться в мир симфоний Гласса позволит лекция о музыке минимализма, которую проведет научный куратор проекта и музыковед Ярослав Тимофеев.

Напомним, что Филипп Гласс создал композицию, звучащую на церемонии открытия Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе, а также стал автором почти 30 опер, в числе которых и опера "Эйнштейн на пляже".