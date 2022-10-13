В российские СИЗО с сентября доставлено более 400 боевиков "Азова"*, - СКР

Более 400 боевиков батальона "Азов"* доставили с конца сентября в разные СИЗО России, сообщили в Следственном комитете РФ.

Уточняется, что 402 националиста размещены в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.

По данным ведомства, они дают показания о преступлениях в отношении мирных граждан, передает РИА Новости.

Напомним, в сентябре СМИ выяснили, что Россия и Украина провели обмен пленными при посредничестве Турции и Саудовской Аравии. Украине выдали, в числе прочих, командиров батальона "Азов"*. России, в том числе, передали оппозиционного политика Украины Виктора Медведчука. Это подтвердил глава ДНР Денис Пушилин.

* Террористическая организация, запрещена в России