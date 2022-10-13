На охрану школ нужны 54 млрд, у регионов есть только 12 из них, Министра всё устраивает

Проблема безопасности школ в России не решена и, судя по бюджету, предложенному правительством на следующий год, решена не будет, несмотря на широкое обсуждение после каждого эпизода массового убийства в школе.

На решение проблем безопасности и охраны школ требуется 54 млрд руб. Субъекты из своих бюджетов покрывают только 12 млрд руб., причем, очевидно, что деньги эти распределены по регионам не равномерно. "Эта проблема не решена, - отметил аудитор Счетной палаты РФ Дмитрий Зайцев на обсуждении бюджета в Госдуме. – Да, денег это требует много. Но я не буду объяснять простые вещи, обойдусь констатацией проблемы".

Примечательно, что Счетная палата оказалась чуть ли не единственным ведомством, готовым бороться за учет безопасности школ в предлагаемом на 2023 год бюджете.

Министр же просвещения РФ Сергей Кравцов, в прошлом месяце выезжавший в Ижевск – на место массового расстрела в школе, – считает, что предложенный "бюджет сбалансирован, все направления представлены".

"Понятно, что всегда хочется больше, новые проекты, новые задачи, но мы должны выполнить те приоритеты, которые определены указами президента", - отрапортовал Кравцов на заседании бюджета ГД по просвещению.

Зайцев же обратил внимание на то, что номинально расходы на просвещение растут, но в соотношении с ВВП и инфляцией заметно снижение расходов. В целом ведомство удручено ситуацией, когда в 23-24 годах расходы на эту сферу еще составят 0,9% ВВП, а в 2025 году сократятся до 0,7% ВВП (который сам по себе тоже сократится).