13 Октября 2022
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Политика Воронежская область
Фото: govvrn.ru

Губернатор Воронежской области мобилизованным воронежцам: Спасибо за то, что осознаете важность исторической миссии

Накануне в Воронеже состоялась церемония отправки военнослужащих Воронежской области к местам решения боевых задач. Как сообщает официальный портал госорганов региона, митинг прошел на плацу военного городка №1 Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». В начале митинга состоялся вынос на плац Государственного флага Российской Федерации, флага Министерства обороны и Знамени Победы.

мобилизованные, сво(2022)|Фото: govvrn.ru

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в приветственной речи отметил, что каждый в любое время должен быть готов стать в военный строй, когда позвала Родина.

гусев, воронежский губернатора(2022)|Фото: govvrn.ru

"В разные суровые времена так поступали наши предки. Такое время настало и сейчас. Это непростой, ответственный и судьбоносный период. Вам предстоит защищать интересы и жизни наших новых соотечественников, честь российской армии и безопасность всего нашего государства. Спасибо за то, что осознаете важность этой исторической миссии. Спасибо, что восприняли мобилизацию как свой гражданский и человеческий долг. Так поступают настоящие мужчины!", - сказал губернатор.

z, сво, донбасс, мобилизованные, военные(2022)|Фото: govvrn.ru

Он также заверил, что государство позаботится о родных и близких военнослужащих в их отсутствие. Распоряжением губернатора в регионе созданы специальные службы, которые будут помогать каждой семье в случае необходимости. В дополнение к федеральным льготам каждому мобилизованному из Воронежской области перечислят по 120 тысяч рублей. Меры поддержки мобилизованных также будут оказывать на уровне каждого района области.

В завершение церемонии, батальоны мобилизованных воронежцев отправились к местам подготовки к убытию.

Теги: александр гусев, мобилизованные, воронежцы, мужчины



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