Отец мобилизованного челябинца, умершего в Екатеринбурге, отрицает версию с передозировкой

Отец Максима Р. из Снежинска, который скончался в 32-ом военном городке Екатеринбурга, отрицает версию с передозировкой. По словам мужчины, за 27 лет его сын ни разу не употреблял наркотических веществ, а потому якобы обвинения депутата Госдумы Максима Иванова в том, что челябинский мобилизованный является наркоманом - беспочвенны.

"Этот депутат заявляет, что он чуть ли не злостный наркоман. Мысли о депутатах всегда были плохие, а сейчас подавно", - заявил отец покойного "Осторожно, новости".

Он также добавил, что его сын сильно переживал после объявления мобилизации. В родном городе у него осталась трехлетняя дочь и работа, он был сварщиком. Проблем со здоровьем у мужчины не было, потому его отец не знает, что конкретно могло привести к смерти. Тело родителям еще не отдали - власти ссылаются на следствие. Не рассказывают деталей семье почившего и следователи.

Напомним, версию о передозировке озвучил депутат Иванов, рассказав, что почивший принимал наркотики вместе с другим мобилизованным. В итоге в живых остался только один. Он также добавил, что сейчас предстоит разобраться, каким образом мобилизованные смогли достать наркотики и как их пронесли в военный городок, а также в других деталях, которые привели к трагедии.

Ранее скончались трое мобилизованных в Еланском гарнизоне учебного центра Минобороны, не дождавшись отправки на территорию проведения спецоперации.