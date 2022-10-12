В России погиб очередной мобилизованный призывник

Житель города Снежинск в Челябинской области, призванный в рамках частичной мобилизации, погиб в военном городе в Свердловской области.

Как заявил глава города Снежинск Андрей Пульников, его семье окажут помощь, сообщает РИА "Новости".

Трагедия произошла на территории 32 военного городка (Екатеринбург). Как пишут СМИ, погиб 27-летний Максим Родионов. Другие подробности не приводятся.

Напомним, ранее трое мобилизованных граждан из Еланского гарнизона учебного центра Минобороны скончались, не дождавшись отправки на территорию проведения спецоперации.