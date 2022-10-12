12 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В России погиб очередной мобилизованный призывник

Житель города Снежинск в Челябинской области, призванный в рамках частичной мобилизации, погиб в военном городе в Свердловской области.

Как заявил глава города Снежинск Андрей Пульников, его семье окажут помощь, сообщает РИА "Новости".

Трагедия произошла на территории 32 военного городка (Екатеринбург). Как пишут СМИ, погиб 27-летний Максим Родионов. Другие подробности не приводятся.

Напомним, ранее трое мобилизованных граждан из Еланского гарнизона учебного центра Минобороны скончались, не дождавшись отправки на территорию проведения спецоперации.

Теги: мобилизация, призыв, армия, спецоперация



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Ранее 03.10.2022 12:42 Мск В Елани скончались трое мобилизованных граждан


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