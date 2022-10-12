12 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область Челябинская область
Фото: AP Photo/Andriy Dubchak, архив

Депутат Госдумы: Мобилизованный в Екатеринбург житель Снежинска скончался от передозировки 

Житель Снежинска (Челябинская область), который скончался на территории 32 военного городка (Екатеринбург), стал жертвой передозировки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Максима Иванова. По его словам, Максим Р. употреблял запрещенные вещества вместе с другим мобилизованным

"По моим данным, оба мобилизованных были из Снежинска, передозировка наркотиками. Один умер, второй выжил", - заявил Иванов.

Депутат добавил, что сейчас предстоит разобраться, каким образом мобилизованные смогли достать наркотики и как их провезли в военный городок, а также в других деталях, которые привели к трагедии.

Напомним, ранее скончались трое мобилизованных граждан из Еланского гарнизона учебного центра Минобороны, не дождавшись отправки на территорию проведения спецоперации.

Теги: Госдума, мобилизация, смерть



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