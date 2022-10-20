Инцидентами с мобилизованными в ЦВО займутся военные следователи

Военные следователи возбудили ряд уголовных дел по факту происшествий с мобилизованными на территории Центрального военного округа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио руководителя организационно-аналитического отдела ВСУ СК России по ЦВО подполковника Алексея Садовского.

Ранее стало известно о нескольких случаях смерти мобилизованных в Свердловской области. В частности, такие инциденты были зафиксированы в учебном центре в Еланском гарнизоне.

ТАСС направило запрос в ВСУ СК России по ЦВО. В военном ведомстве сообщили, что возбуждено несколько уголовных дел.

"Подробно изучаются все обстоятельства происшествий с участием мобилизованных граждан на территории Центрального военного округа", - говорится в ответе на запрос.

При этом в военном следственном управлении не уточнили статьи, по которым возбуждены дела.

Напомним, недавно из учебного центра для мобилизованных в Елани вернули домой сотни мужчин. Как заявлял депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, "все больше обоснованных вопросов возникает к качеству работы военкоматов". По его данным, 400 человек вернули по медицинским показаниям, а еще 300 "завернули" по документам, как неправомерно мобилизованных.