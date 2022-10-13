Володин: Ответ России будет еще более жестким, если Украина совершит новые теракты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ответ России будет еще более жестким, если Киев совершит новые теракты.

"Нигде в мире с террористами переговоров не ведут", - написал он в своем телеграм-канале.

"Все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены, - подчеркнул спикер ГД. - Кто окажет сопротивление — уничтожены".

Ранее Володин заявлял, что киевский режим стал террористическим. Президент Украины, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами, считает председатель Госдумы.