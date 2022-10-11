Володин напомнил, что "с террористами не договариваются"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, говоря о ситуации на Украине, напомнил о том, что "с террористами не договариваются".

"Чаша терпения переполнилась. Киевский режим стал террористическим. Регулярные обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций – Запорожской и Курской, убийства общественных деятелей на территории Украины и России, диверсия на Крымском мосту. Действия Зеленского привели к страданиям украинского народа, который фактически находится в заложниках его нацистской политики", - написал Володин.

Президент Украины, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами, считает Володин.

"Политики западных стран, поддерживающие режим Зеленского, спонсируют терроризм. В этой связи хочется напомнить правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются", - подытожил Володин.