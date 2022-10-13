Путин на два дня прилетел в Астану

Президент России Владимир Путин проведет конец рабочей недели в Астане. Здесь пройдет сразу три саммита с его участием.

Сегодня пройдёт первый из них — встреча по линии Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

14 октября в Астане состоится заседание Совета глав государств СНГ, а также встреча в формате "Россия — Центральная Азия".

Также у Путина запланирован ряд двусторонних встреч. Ожидается, что в четверг он пообщается с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.