13 Октября 2022
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Политика В России В бывшем СССР
Фото: Россия 24

Путин на два дня прилетел в Астану

Президент России Владимир Путин проведет конец рабочей недели в Астане. Здесь пройдет сразу три саммита с его участием.

Сегодня пройдёт первый из них — встреча по линии Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

14 октября в Астане состоится заседание Совета глав государств СНГ, а также встреча в формате "Россия — Центральная Азия".

Также у Путина запланирован ряд двусторонних встреч. Ожидается, что в четверг он пообщается с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.(2022)|Фото: Россия 24

Теги: владимир путин, астана, саммит, переговоры



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