Путин на два дня прилетел в Астану
Президент России Владимир Путин проведет конец рабочей недели в Астане. Здесь пройдет сразу три саммита с его участием.
Сегодня пройдёт первый из них — встреча по линии Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
14 октября в Астане состоится заседание Совета глав государств СНГ, а также встреча в формате "Россия — Центральная Азия".
Также у Путина запланирован ряд двусторонних встреч. Ожидается, что в четверг он пообщается с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.