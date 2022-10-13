Белый дом: планов проведения встречи Байдена с Путиным нет
Американский президент Джо Байден пока не планирует встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, при этом США продолжают контактировать с Москвой по поводу обмена заключенными.
До этого Байден заявил, что пока что не планирует встречаться с Путиным на саммите G20. Однако он готов обсудить с российским лидером ситуацию вокруг заключенных в РФ граждан США, в том числе - об обмене обвиняемой в контрабанде наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер.
Также глава Белого дома обвинил Путина в совершении военных преступлений.