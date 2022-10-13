13 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Мария Захарова

Белый дом: планов проведения встречи Байдена с Путиным нет

Американский президент Джо Байден пока не планирует встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, при этом США продолжают контактировать с Москвой по поводу обмена заключенными.

До этого Байден заявил, что пока что не планирует встречаться с Путиным на саммите G20. Однако он готов обсудить с российским лидером ситуацию вокруг заключенных в РФ граждан США, в том числе - об обмене обвиняемой в контрабанде наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер.

Также глава Белого дома обвинил Путина в совершении военных преступлений.

Теги: Байден, Путин



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