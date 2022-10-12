Путин рациональный игрок, который сильно просчитался, - Байден

12 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин - об ошибках частичной мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика За рубежом
Фото: Leah Millis/Reuters

Путин рациональный игрок, который сильно просчитался, - Байден

Президент США Джо Байден отверг возможность переговоров с Путиным на тему Украины на саммите G20. При этом глава Белого дома готов обсудить некоторые другие темы, например, обмен заключенными.
Читайте также:

"У меня нет намерений встречаться с ним [Путиным], но, к примеру, если бы он подошел ко мне на G20 и сказал: "Я хочу поговорить об освобождении Грайнер". Полагаю, это зависело бы от ситуации. Я не могу представить… Послушайте, мы заняли позицию, я только что сделал это на встрече G7 сегодня утром. Суть в том, что ничего [не обсуждать] относительно Украины без Украины. Так что ни я, ни кто-либо другой не готовы вести переговоры с Россией относительно того, что они останутся на Украине, сохранят какую-то часть Украины и тому подобного. Так что это будет зависеть от того, о чем именно Путин хотел бы поговорить", - заявил Байден в интервью CNN.

Также президент США обвинил Путина в совершении военных преступлений: "Послушайте, он действовал жестоко, он действовал жестоко. Я думаю, он совершил военные преступления. Так что не вижу смысла в том, чтобы встречаться с ним сейчас".

"Я думаю, что Путин рациональный игрок, который сильно просчитался", - заключил Байден.

Теги: джо байден, владимир путин, g20



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети