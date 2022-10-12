Путин рациональный игрок, который сильно просчитался, - Байден

Президент США Джо Байден отверг возможность переговоров с Путиным на тему Украины на саммите G20. При этом глава Белого дома готов обсудить некоторые другие темы, например, обмен заключенными.

"У меня нет намерений встречаться с ним [Путиным], но, к примеру, если бы он подошел ко мне на G20 и сказал: "Я хочу поговорить об освобождении Грайнер". Полагаю, это зависело бы от ситуации. Я не могу представить… Послушайте, мы заняли позицию, я только что сделал это на встрече G7 сегодня утром. Суть в том, что ничего [не обсуждать] относительно Украины без Украины. Так что ни я, ни кто-либо другой не готовы вести переговоры с Россией относительно того, что они останутся на Украине, сохранят какую-то часть Украины и тому подобного. Так что это будет зависеть от того, о чем именно Путин хотел бы поговорить", - заявил Байден в интервью CNN.

Также президент США обвинил Путина в совершении военных преступлений: "Послушайте, он действовал жестоко, он действовал жестоко. Я думаю, он совершил военные преступления. Так что не вижу смысла в том, чтобы встречаться с ним сейчас".

"Я думаю, что Путин рациональный игрок, который сильно просчитался", - заключил Байден.