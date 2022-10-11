Путин позвонил генералу Суровикину и лично поздравил с днем рождения

Президент России Владимир Путин позвонил генералу Сергею Суровикину и поздравил с днем рождения,сообщает пресс-служба Кремля.

Суровикин на прошлой неделе был назначен командующим группировкой сил в зоне проведения СВО.

Суровикину исполнилось 56 лет. Он прошел военные конфликты в Средней Азии и на Северном Кавказе, возглавлял Восточный военный округ, в 2017 году был назначен главой российской военной миссии в Сирии, в том же году возглавил ВКС России.