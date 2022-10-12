Кадыров: Под руководством Суровикина спецоперация завершится успешно

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с Днем рождения командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Суровикина.

Он выразил уверенность, что под его руководством спецоперация на Украине завершится успешно. "За это время ни разу не усомнился в его решительности, профессионализме, патриотизме. Я полностью уверен, что под его руководством спецоперация завершится успешно, а если надо, то дадим мощный отпор и натовским войскам, в чём я не сомневаюсь...", - заявил Кадыров в Telegram.

Политик отметил, что сегодня Украиной управляют настоящие "сатанисты и фашисты", поэтому надо показать силу и мощь, и освободить украинский народ от "этой нечисти и западной проклятой политики".