12 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Фото: Миноброны РФ

Кадыров: Под руководством Суровикина спецоперация завершится успешно

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с Днем рождения командующего группировкой сил в зоне спецоперации Сергея Суровикина.

Он выразил уверенность, что под его руководством спецоперация на Украине завершится успешно. "За это время ни разу не усомнился в его решительности, профессионализме, патриотизме. Я полностью уверен, что под его руководством спецоперация завершится успешно, а если надо, то дадим мощный отпор и натовским войскам, в чём я не сомневаюсь...", - заявил Кадыров в Telegram.

Политик отметил, что сегодня Украиной управляют настоящие "сатанисты и фашисты", поэтому надо показать силу и мощь, и освободить украинский народ от "этой нечисти и западной проклятой политики".

Теги: Кадыров, Суровикин, спецоперация, Украина



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Ранее 11.10.2022 19:12 Мск Путин позвонил генералу Суровикину и лично поздравил с днем рождения


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