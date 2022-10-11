11 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Торговые сети предупредили о дефиците крепкого алкоголя к Новому году

В крупных российских торговых сетях заканчиваются запасы иностранного крепкого алкоголя.

Речь идет о брендах виски Jack Daniels, Aberfeldy, Grants, Dewars, рома Bacardi, ликеров Baileys, Sheridan, европейских марок коньяка и текилы. Как сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев, ассортимент виски в магазинах снизился на 50%, шампанского — на 95%, импортного пива — на 40%, остальных категорий — на 35.

Крупные федеральные сети сейчас распродают остатки крепкого алкоголя, в связи с чем в "ближайшие пару месяцев" возможен дефицит этого спиртного. Отмечается, что российские производители этих напитков не могут обеспечить нужного объема.

В случае нехватки крепкого алкоголя ретейлеры могут столкнуться с потерей значимого объема прибыли, сообщают "Известия".

Теги: алкоголь, спиртное



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