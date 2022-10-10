10 Октября 2022
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Образование В России Белгородская область
Фото: Накануне.RU

В Белгородской области школьники и студенты из-за обстрелов со стороны Украины уходят на "удаленку"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков перевел на две недели все школы, колледжи и вузы различных районов региона на "дистант". О решении он сообщил в своем Telegram-канале.

Речь идет об учреждениях Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп.

"Я надеюсь, вы все, уважаемые взрослые, уважаемые родители и уважаемые учителя, согласитесь, что безопасность наших детей – главное, что должно волновать каждого взрослого. Поэтому делаем всё, чтобы наши дети находились в безопасных условиях", - уточнил Гладков.

Напомним, сегодня было несколько обстрелов населенных пунктов региона со стороны Украины. По словам Гладкова, в Валуйском городском округе под обстрел попало село Конопляновка. Система ПВО сработала, но кассеты "Точки-У" раскрылись и повредили один частный жилой дом, жители не пострадали, сейчас на месте работают оперативные службы.

А Шебекино ситуация хуже. Там при обстреле погибла 74-летняя женщина, она получила обширные осколочные ранения. "Есть разрушения, по предварительным данным повреждены три частных домовладения. Глава округа и оперативные службы находятся на месте", - сообщил Гладков.

Теги: Белгородская область, Вячеслав Гладков, школы, колледжи, вузы



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