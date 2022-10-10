В белгородском Шебекино при обстреле ВСУ погибла пенсионерка

В Белгородской области продолжаются обстрелы с территории ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Валуйском городском округе под обстрел попало село Конопляновка. Система ПВО сработала, но кассеты "Точки-У" раскрылись и повредили один частный жилой дом, жители не пострадали, сейчас на месте работают оперативные службы.

А Шебекино ситуация хуже. Там при обстреле погибла 74-летняя женщина, она получила обширные осколочные ранения. "Есть разрушения, по предварительным данным повреждены три частных домовладения. Глава округа и оперативные службы находятся на месте", - сообщил Гладков.