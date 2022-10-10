ВСУ обстреливают хутор Масычево в Белгородской области

ВСУ обстреливают хутор Масычево Грайворонского городского округа Белгородской области.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Два дома разрушено, 13 домовладений посечены осколками, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня сообщалось, что в Валуйском городском округе под обстрел попало село Конопляновка. Система ПВО сработала, но кассеты "Точки-У" раскрылись и повредили один частный жилой дом, жители не пострадали.

В Шебекино при обстреле погибла 74-летняя женщина, она получила обширные осколочные ранения.