"Соломоновы провалы" Беглова не уберегли Петербург в 2021 году

Генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич рассказал о так называемых «соломоновых решениях» губернатора Александра Беглова, принятых в 2021 году. Однако фактически Смольный провалил прошлый год, ухудшив показатели Петербурга по ряду направлений.

Первый зампредседателя комиссии по развитию информационного сообщества Общественной палаты РФ, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», эксперт Центра ПРИСП Александр Малькевич перечислил достижения губернатора Александра Беглова на занимаемой должности в 2021 году, выделив решение экологических вопросов, оптимизацию логистики перемещения отходов, отказ от дополнительного строительства мусорных полигонов и заводов по переработке отходов. Также он отметил «значительные результаты в экономике», которые были достигнуты, в том числе, и за счет федеральной помощи и инвесторов, и очки, якобы заработанные Бегловым при решении сугубо хозяйственных задач.

Но по факту прошедший год оказался неудачным для Северной столицы, о чем ранее неоднократно писали СМИ.

Неудачные кадровые решения

Например, по мнению Малькевича, Беглов принял правильные кадровые решения, значительно обновив команду в начале прошлого года. Тогда Сергей Дрегваль был назначен вице-губернатором Петербурга по энергетике, Борис Пиотровский начал курировать культуру и спорт, Станислав Казарин – цифровизацию. На деле же сформированное губернатором городское правительство оказалось инертным, выполняя формальную работу «для галочки». Налогоплательщики ждали от команды Беглова конкретных решений и улучшений в жизни города, но, как показал 2021 год, ожидания петербуржцев не оправдались.

Например, назначение Сергея Дрегваля вице-губернатором по энергетике никак не решило проблему низкого качества воды в разных районах города. «Водоканал» продолжает докладывать о высоком качестве водоподготовки, которое в результате «растворяется», пока вода доходит до конечного потребителя. Смольный же продолжает переносить ответственность на УК, пугая штрафами и взысканиями, а горожане продолжают страдать.

Такая же ситуация и с назначенным на сферу ЖКХ вице-губернатором Анатолием Повелием. До сих пор петербуржцы не понимают, зачем было менять его предшественника прямо перед зимним сезоном снегопадов. Как итог, безобразная уборка улиц, невозможность Смольного контролировать районные службы. Впрочем, Повелий запомниться Петербургу не только наледью и «кучами Беглова», но и постоянным потопами на улицах Северной столицы.

2021 год запомнился горожанам многочисленными коммунальными авариями, из-за которых тысячи жителей Северной столицы были вынуждены оставаться без отопления и горячей воды в зимний период. Отдельно стоит выделить и провальную снегоуборочную кампанию Смольного, которая наглядно продемонстрировала неготовность коммунальных служб и администрации города к чрезвычайным ситуациям во время обильных снегопадов. В результате уже в декабре прошлого года в Петербурге сформировался снежный коллапс, ставший причиной увеличения уровня аварийности на дорогах и травмоопасности на тротуарах.

Кто-то даже посоветовал переименовать город в «Новую Венецию».

Плохая экология

С экологией в Северной столице также наблюдаются серьезные проблемы. В частности, Петербург не попал в десятку «зеленых городов» в «Национальном экологическом рейтинге» из-за низких темпов по созданию особо охраняемых природных территорий, большого количества скандалов с загрязнением водных объектов, а также провала мусорной реформы.

В целом работу Смольного под руководством Александра Дмитриевича в год экологии сложно назвать продуктивной и эффективной на фоне провалов администрации города по улучшению качества окружающей среды и недовольства петербуржцев экологической ситуацией в городе. По данным исследования Superjob только 14% опрошенных петербуржцев оценили экообстановку в Северной столице как «хорошую».

По результатам исследования ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в 96% водоемов города было зафиксировано превышение допустимого уровня тяжелых металлов в 96% водоемах города. Кроме того, как только в Санкт-Петербурге закончился год экологии, в первый же день нового года начались катастрофические проблемы с вывозом мусора и бытовых отходов. Неспособность разрешить ситуацию в течение уже длительного времени однозначно негативно скажется на здоровье петербуржцев и экологии города.

Процветающий коронавирус

Подвергалась критике и непоследовательная политика команды господина Беглова в борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией. Принимаемые городскими властями решения привели к тому, что Санкт-Петербург в течение года неоднократно занимал первое место в рейтинге регионов с наиболее неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. При этом меры Смольного оказались неэффективными, однако, несмотря на это, петербургские чиновники продолжали игнорировать успешный опыт своих московских коллег.

Провальная экономика

Также стоит отметить и экономические провалы Смольного и Александра Беглова в 2021 году. Благодаря действиям городских властей, Северная столица не вошла в десятку лидеров по уровню зарплат, потеряла инвестиционную привлекательность, а также увеличила дефицит бюджета до 85 миллиардов рублей. По результатам ПМЭФ-2021, Санкт-Петербург продемонстрировал низкие результаты в рамках подписанных соглашений, общая сумма которых едва превысила 600 млрд рублей, а в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в российских регионах город опустился на 8 строчку, разделив место с Самарской, Сахалинской, Ярославской и Калужской областями. По итогам третьего квартала 2021 года Петербург также не попал в топ-10 регионов – лидеров экономической устойчивости.

Смольный за последний год окончательно привык ориентироваться не на повышение экономической эффективности Петербурга, а на поддержку из федерального центра. Новых стратегических инвесторов в 2017-2018 годах было 16, а с момента прихода к власти губернатора Беглова в 2019 году по настоящее время только четыре.

Страх перед Макаровым

По словам Александра Малькевича, широкий резонанс вызвало и «соломоново решение» Александра Беглова отправить бывшего спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова на работу в Госдуму якобы для продвижения на федеральном уровне петербургских мега-проектов. Но ни для кого не секрет, что Вячеслав Серафимович является политическим деятелем, который превосходит Александра Дмитриевича по всем направлениям, начиная от высокого уровня компетенций руководителя, и заканчивая присущей ему харизмой. Фактически Беглов был лишь «бледной тенью» Макарова, который с легкостью мог его заменить на посту губернатора Санкт-Петербурга. Именно это обстоятельство и вынудило Беглова сделать все возможное, чтобы отправить экс-председателя ЗакСа в «политическую ссылку».

Увеличение бюджета до 1 триллиона рублей

Одна из самых любимых присказок нынешнего Губернатора и его команды по любому поводу начиная с 2019 года – «бюджет вырастет до 1 триллиона рублей». Вырастет, конечно – в расходной части в 2022 году наверняка.

В принятом осенью дефицитном бюджете на 2022 год расходы составляют 971,5 млрд рублей, а в 2023 – 1 трлн 49,5 млрд рублей. Можно не сомневаться, что подконтрольный парламент примет в наступившем году любое количество поправок, которые доведут расходы до 1 трлн рублей уже в этом году.

За счет чего будет осуществляться рост доходов? За счет роста благосостояния петербуржцев? За счет экономической помощи малому бизнесу? Нет, он будет увеличен за счет роста налогов для собственников коммерческих помещений или обязательству бюджетников давать деньги в долг бюджету города.

При этом основной упор по росту делается на уже практически неограниченное федеральное финансирование на супер-мега проекты в транспортной инфраструктуре и смену налоговой прописки корпораций, таких как Газпром и ОСК. Никаких других идей по росту доходов у городских властей нет.

«Лучший» туристический город

Комитет по туризму постоянно подчеркивает успехи Санкт-Петербурга в рейтингах, в которых наш город признается лидером внутреннего туризма – у нас самая высокая концентрация культурного наследия в России! Вот только объекты культурного наследия горят и разваливаются. В городе никого не удивляет падение штукатурки, лепнины и даже балконов – это обыденность. Системный подход к проблеме со стороны местных властей отсутствует.

Одновременно с этим городские улицы и площади опасны для гостей. С крыши в любой момент может свалиться глыба льда, сосулька, штукатурка, а то и вовсе чужой балкон. Только в декабре врачи чудом спасли жизни людей, которых едва не убили ледяные глыбы в самом центре города.

Или из-за катастрофической уборки территорий, даже самых туристических мест, люди рискуют жизнью. Вчера на Дворцовой площади женщине пожилая женщина на ровном месте получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга, врачи до сих пор борются за ее жизнь.

Если такие «Соломоновские решения» губернатора вызывают у некоторых экспертов вроде Малькевича, гордость за свой город и его главу, то становиться понятно, почему Петербург с каждым годом не только не становиться, но и продолжает ухудшаться во всех сферах.