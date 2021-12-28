28 Декабря 2021
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Политика Санкт-Петербург
соцсети, петербург, лп (2021) | Фото: olesya425477 | crhby

Смольный забыл очистить от снега "спальники" Петербурга перед приездом Путина

В понедельник, 27 декабря, в Петербург прибыл президент России Владимир Путин. Он примет участие во встрече руководителей стран СНГ, которая состоится 28 декабря. К этому событию центр города преобразился – сегодня редко где можно встретить сугробы, на которые еще неделю назад жаловались горожане. Как сообщают СМИ, даже скамейки выстроили для президента РФ в линию. Однако ситуация в спальных районах усугубилась – судя по жалобам на портале «Наш Санкт-Петербург», коммунальщики не спешат наводить там порядок, видимо, бросив все силы на «показуху» в центре города.

28 декабря в Петербурге проходит саммит глав СНГ. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Северную столицу накануне. К его приезду центр города разительно изменился – улицы и дороги убраны от снега практически до чистого асфальта, на газонах и обочинах трудно найти даже небольшой сугроб, а скамейки в общественных местах выстроились «по линейке».

соцсети, петербург, лп(2021)|Фото: olesya425477 | crhby

снег, лавочки, зима, город зимой, лп(2021)|Фото: соцсети/скрин

Скамейки «выстроились» в ряд в ожидании президента

Хотя буквально неделю назад ситуация была иной – снег не вывозился неделями, а петербуржцы жаловались на скользкие тротуары.

В то время, как горожане в центре Петербурга наслаждаются долгожданной чистотой и комфортом на улицах, спальные районы продолжают страдать от неубранного снега и гололедицы. К тому же, в понедельник окраины «встали» в десятибалльных пробках из-за перекрытия дорог, в том числе и КАДа.

петербург зимой, зима, автодорога, лп(2021)|Фото: «Протестный Петербург»/скрин

В последние недели на административном портале «Наш Санкт-Петербург» зафиксированы сотни жалоб людей на некачественную уборку снега и льда в разных районах города.

Не вывезенный снег, опасная наледь на тротуарах, сосульки на крышах зданий, складирование сугробов в жилых дворах и даже незакрытые канализационные люки – все это беспокоит горожан. Администрация Петербурга и губернатор Александр Беглов предпочитают выслуживаться перед Москвой, оперативно наводя идеальный порядок в центре города, тогда как сроки устранения нарушений, на которые массово жалуются жители окраин на портале, обычно варьируются от 15 до 23 дней.

Такое отношение к обычным гражданам наглядно показывает, что Смольному и лично губернатору важнее заработать «бонусные очки» у президента, чем разбираться с проблемами петербуржцев.

Теги: снг, путин, смольный, александр беглов, коммунальщики, гололедица, уборка снега



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