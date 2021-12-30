30 Декабря 2021
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Общество Санкт-Петербург
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В Петербурге выявили более 1500 подтвержденных случаев коронавируса за сутки

Эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге в преддверии новогодних праздников остается одной из худших по стране. За минувшие сутки незначительно выросли показатели смертности и заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Так, согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за минувшие сутки в Северной столице выявили 1532 новых случая COVID-19. Вчера этот показатель составлял 1526 человек. Летальная статистика также ухудшилась — 60 смертей против 59 накануне. Аналогичные данные приводятся на официальном портале Смольного.

ковид, стастистика, лп(2021)|Фото: https://www.gov.spb.ru/covid-19// скрин

Коечный фонд свободен на 46,30%. На лечении в стационарах Петербурга с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмониями находятся 5509 человек. В медучреждения за минувшие сутки поступили 384 человека, 567 находятся в реанимации, 313 подключены к аппаратам ИВЛ.

Очевидно, что ситуация с коронавирусом в Северной столице остается тяжелой. При этом губернатор Александр Беглов ранее внес изменения в постановление правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции», позволив предприятиям общепита свободно работать в новогоднюю ночь.

Теги: ковид, смольный, коронавирус, летальная статистика, северная столица



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