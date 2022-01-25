В России предложено штрафовать соцсети за игнорирование жалоб пользователей

В России предложили штрафовать социальные сети за игнорирование жалоб пользователей на противоправный контент.

Инициатива принадлежит подведомственному Роскомнадзору Главному радиочастотному центру. Идея представлена в исследовании организации. Как ожидается, пользователи смогут улучшить модерацию на интернет-площадках, а также сделают более эффективным исполнение требований закона "Об информации...".

Как заявили в Роскомнадзоре, законодательные инициативы поддерживают, так как они направлены на повышение защищенности граждан в информационном пространстве. Госдума также готова рассмотреть данное предложение.

Представители соцсетей считают новые нормы избыточными, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, в ближайшее время в Госдуму собираются внести законопроект о регулировании рекомендательных сервисов в интернете. Сейчас рекомендательные алгоритмы быстро обучаются запросам пользователя и показывают ему то, что он потребляет. Это удобно, но человек заключается в "информационный пузырь".