22 Января 2022
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мигалка полиции машина ДПС (2011) | Фото:sova-tv.ru

Полиция проводит проверку по факту нападения на журналистов в больнице Сургута

Полицейские проводят проверку информации о нападении на журналистов в травматологической больнице Сургута, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Журналисты одной из редакций обратились в дежурную часть полиции с заявлением о том, что им нанесены повреждения в ходе подготовки материала. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.

Напомним, в Сургуте на журналистку "Новой газеты" Изольду Дробину напал заместитель главврача травматологической больницы Андрей Матвеев. Неприятный инцидент произошел во время съемок репортажа о смертях медперсонала этого медучреждения.

Во время потасовки пострадала техника, врач ударил журналистку по лицу. Пострадавшие написали заявление в полицию.

В депздраве утверждают, что якобы журналисты нарушили санитарно-эпидемиологический внутрибольничный режим, просьбы покинуть помещение игнорировали и вели себя провокационно, в то числе, проводя несогласованную съемку режимного объекта и не дававших согласие на съемку сотрудников. Журналисты эти обвинения опровергают.

Теги: нападение на журналистов, воспрепятствование законной деятельности журналиста, избиение, Андрей Матвеев, травматологическая больница



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