Депутат Госдумы направит запросы в Генпрокуратуру и СКР из-за нападения на журналистов в Сургуте

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн отреагировал на ситуацию с нападением на журналистов в травматологической больнице Сургута, передает корреспондент Накануне.RU.

"Направлю запросы Генпрокурору и председателю СКР о проведении проверки факта нападения на журналистов и воспрепятствования их профессиональной деятельности", - заявил Хинштейн.

Напомним, в Сургуте на журналистку "Новой газеты" Изольду Дробину напал заместитель главврача травматологической больницы Андрей Матвеев. Неприятный инцидент произошел во время съемок репортажа о смертях медперсонала этого медучреждения.

Во время потасовки пострадала техника, врач ударил журналистку по лицу. Пострадавшие написали заявление в полицию.

В депздраве утверждают, что якобы журналисты нарушили санитарно-эпидемиологический внутрибольничный режим, просьбы покинуть помещение игнорировали и вели себя провокационно, в то числе, проводя несогласованную съемку режимного объекта и не дававших согласие на съемку сотрудников. Журналисты эти обвинения опровергают.