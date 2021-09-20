20 Сентября 2021
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Происшествия Пермский край
Константин Калинин (2021) | Фото: МВД РФ

Инспектор ДПС, нейтрализовавший напавшего на вуз в Перми стрелка, рассказал о деталях операции

Сотрудник ДПС, младший лейтенант Константин Калинин, обезвредивший напавшего на вуз в Перми стрелка, рассказал, как всё случилось, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В момент начала стрельбы Калинин был в кабинете доме №10 по Дзержинского и оформлял ДТП. Вдруг в помещение вбежал очевидец нападения и рассказал о случившемся. Инспектор и его напарник Владимир Макаров сразу же отправились на место. Макаров организовал эвакуацию всех, кто был в здании института, а Калинин направился навстречу стрелявшему.

"Забежав в здание, я увидел, как вооружённый молодой человек спускается по лестнице. Я крикнул ему, чтобы он бросал оружие, а он направил его на меня и произвёл выстрел. Я применил табельный пистолет. Молодой человек упал. Побежав к нему, я зафиксировал его, убрав в сторону оружие и нож, начал оказывать ему первую помощь", - уточнил Калинин.

Сегодня утром студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Восемь человек погибли, несколько пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются.

Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. В СМИ появилась информация о том, что от полученных ранений стрелок скончался. Однако позднее пресс-служба ПГНИУ удалила информацию про ликвидацию стрелка. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства, расследованием занимается Главное следственное управление ведомства.

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Теги: Константин Калинин, Тимур Бекмансуров



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