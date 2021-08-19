Учалинский ГОК модернизировал систему водоснабжения микрорайона "Рудник"

В рамках благотворительной деятельности АО "Учалинский ГОК" (предприятие сырьевого комплекса УГМК) в микрорайоне "Рудник" г. Учалы построило дополнительную ветку водопровода, закольцевав его тупиковые участки, а также смонтировало новую водонапорную башню.

Как сообщили в пресс-службе УГМК, работы были выполнены на основании обращения жителей, администрации ГП г. Учалы и по согласованию с МУП "Учалыводоканал". Общая стоимость модернизации системы водоснабжения составила 14,5 млн руб.

Как отметил замдиректора по капитальному строительству АО "Учалинский ГОК" Ильдар Кильдебаев, на сегодняшний день все решения, которые были приняты по модернизации водопроводных сетей, комбинатом выполнены, положительным результатом проведенной работы стало бесперебойное водоснабжение микрорайона.

Монтаж нового водопровода специалисты ремонтно-монтажного управления (РМУ) Учалинского ГОКа производили на восьми улицах – всего было уложено порядка 3,5 км полиэтиленовых труб диаметром от 50 до 160 мм. Дополнительная ветка позволила закольцевать водопроводные сети микрорайона, нормализовать давление в трубах и обеспечить стабильное водоснабжение потребителей.

Емкость новой водонапорной металлоконструкции высотой 25 м составляет 160 м3 и служит дополнением к действующей башне. Это обеспечивает более равномерное распределение воды в период большой нагрузки на водопроводные сети. После ввода новой башни в эксплуатацию запас воды увеличился в два раза и перебои в водоснабжении прекратились.

"Мы живем по улице Чехова, у нас очень часто не было воды не то что на полив, даже машинку-автомат запустить не могли, а этим летом вода была всегда, чему мы несказанно рады!" - поблагодарила комбинат жительница микрорайона "Рудник" Галина Харисова.

Осенью Учалинский ГОК планирует провести также реконструкцию старой водонапорной башни, будут заменены: емкость, трубопровод, электрические сети, заложены окна – для исключения теплопотерь. Взамен деревянной конструкции в верхней части башни смонтируют утепленную металлокаркасную. К работам планируется приступить после окончания поливочного сезона.