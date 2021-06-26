26 Июня 2021
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Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Еще один регион приостановил вакцинацию от COVID-19 из-за нехватки вакцин

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции временно приостановлена в Удмуртии 26 и 27 июня из-за нехватки вакцины.

Темпы вакцинации превысили поставки препарата в регион, сообщил оперативный штаб региона.

Уточняется, что 27 июня новая партия вакцины "Спутник V" объемом 17 400 доз должна поступить в республику, после чего вакцинация возобновится.

Ранее по той же причине вакцинацию первым компонентом приостановили в Хабаровском крае. При этом глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что запас вакцин в стране есть, его нужно своевременно поставлять в регионы.

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Теги: удмуртия, вакцинация, коронавирус, нехватка вакцин



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