Еще один регион приостановил вакцинацию от COVID-19 из-за нехватки вакцин

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции временно приостановлена в Удмуртии 26 и 27 июня из-за нехватки вакцины.

Темпы вакцинации превысили поставки препарата в регион, сообщил оперативный штаб региона.

Уточняется, что 27 июня новая партия вакцины "Спутник V" объемом 17 400 доз должна поступить в республику, после чего вакцинация возобновится.

Ранее по той же причине вакцинацию первым компонентом приостановили в Хабаровском крае. При этом глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что запас вакцин в стране есть, его нужно своевременно поставлять в регионы.