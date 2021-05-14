14 Мая 2021
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Политика В России За рубежом
андреевский флаг,флот, вмф, военно-морская база (2021) | Фото: ИА Regnum/Дарья Драй

Военный эксперт объяснил, что Россия должна построить в Судане после базы

Военный эксперт и автор Telegram-канала «Крылья войны» считает, что России не нужно останавливаться на строительстве пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане.

«Одержав эту победу, следует приступать к более дерзкому плану — организации в республике базы для ВКС РФ, хотя бы на уровне военно-транспортной авиации», — считает он.

Эксперт уверен, что недавние попытки западных СМИ сорвать реализацию российско-суданского проекта говорят об успехах РФ в Африке. Он подчеркнул, что Вашингтон всегда болезненно реагирует на любые продвижения России, особенно те, которые касаются армии.

«Все эти истерические зубоскальства были вполне предсказуемы. Так как любое достижение России в рамках военного или околовоенного сотрудничества с другой страной, особенно не из ряда СНГ, вызывает ревностную панику у США и их сателлитов из НАТО. Пора к этому привыкнуть, а также научиться своевременно и грамотно отвечать на подобные выпады, на постоянной основе», — отметил автор «Крыльев войны».

В заключение он добавил, что чем быстрее Министерство обороны РФ разместит в Судане военно-воздушную базу, тем лучше. В таком случае Россия сможет быстро отреагировать на любой конфликт в регионе или вовсе не допустить такового.

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Военный эксперт объяснил, что Россия должна построить в Судане после базы

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Теги: африка, судан, военно-морская база, вмф, нато



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