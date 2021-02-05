Суд взыскал с "Норникеля" 146 млрд рублей по делу об аварии в Норильске

Красноярский арбитражный суд вынес решение по иску Роспотребнадзора против "дочки" "Норникеля" – "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК).

По решению суда НТЭК должна возместить ущерб, нанесенный природе, в размере 147 млрд руб., 145 млрд из которых пойдут в федеральный бюджет. Стоит отметить, что суд практически полностью удовлетворил иск надзорного ведомства, которое просило взыскать с "Норникеля" чуть более 148 млрд руб. Сама же компания оценивала нанесенный ущерб в 21 млрд руб. и настаивала на погашении суммы в натуральном виде, то есть в форме самостоятельной ликвидации последствий.

Напомним, в конце мая 2020 г. резервуар на территории ТЭЦ-3 под Норильском дал течь, и в воду и почву вытекли 20 тыс. тонн дизельного топлива.