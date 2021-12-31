31 Декабря 2021
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Политика В России ДНР и ЛНР
евгений пригожин, риа фан, лп (2020) | Фото: РИА ФАН

Геноцид в Донбассе стал возможен благодаря провокациям таких как Шендерович - Пригожин

Предприниматель Евгений Пригожин считает, что журналист Виктор Шендерович (физическое лицо, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) несет ответственность за геноцид в Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Конкорд».

Шендерович ранее заявил, что инициатива о возбуждении уголовного дела против него якобы является попыткой выдворить его из страны. По словам Пригожина, у таких процессов одна цель: дать ответчику возможность искупить вину в тюрьме, чтобы тот вышел на свободу с чистой совестью.

«Происходящее на Донбассе – геноцид, который стал возможен, кстати, благодаря таким как Шендерович. Задача каждого россиянина противостоять этому», — уверен бизнесмен.

Ранее стало известно, что не соответствующие действительности высказывания Шендеровича, прозвучавшие в эфире радио «Эхо Москвы», могут обернуться для него пятью годами заключения. Его имя фигурирует в заявлении по статье УК РФ «Клевета», переданном в ОМВД Москвы.

Также, Евгений Пригожин стал инициатором заявления о возбуждении уголовного дела по факту геноцида русскоязычного населения Донбасса.

Теги: геноцид, донбасс, шендерович, евгений пригожин



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