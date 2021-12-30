30 Декабря 2021
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Наука и техника В России За рубежом
Стыковка &quot;Шэньчжоу-10&quot; с космической станцией &quot;Тяньгун-1&quot; (2019) | Фото: baike.baidu.com

Китай в 2021 году опередил США и Россию по космическим пускам

Китай в 2021 году обошел по количеству космических запусков США и поставил национальный рекорд. КНР осуществила 55 запусков, среди которых важнейший в истории китайской космонавтики – в апреле на орбиту был выведен базовый модуль космической станции "Тяньхэ". Китай стал третьей страной, позволившей себе запустить национальную орбитальную станцию.

Россия в 2021 году по количеству космических запусков более чем вполовину уступает Китаю – 25 пусков ракет-носителей. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин по этому поводу более чем оптимистично написал в своем Telegram-канале: "ЮРА, МЫ РАБОТАЕМ! В этом году мы продолжили серию безаварийных пусков (76 пусков подряд), осуществили 25 пусков ракет–носителей, вывели на орбиту 340 космических аппаратов, в том числе два модуля для МКС, начали строить аэропорт на Восточном, готовим запуски 2022 г. к Марсу и Луне".

Впрочем, 25 – это, безусловно, лучше, чем 17 – именно столько пусков Россия произвела в 2020-м. Это наименьшее количество с 1961 года (то есть за 60 лет), когда было осуществлено девять пусков за год.

Теги: китай, космические пуски, орбитальная станция, сша



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