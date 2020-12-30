В 2020-м Россия совершила наименьшее количество космических пусков с 1961 года

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин надеется, что космодром Восточный начнет работать в 2021 году "в полную мощь". Такое пожелание он высказал в новогоднем поздравлении, опубликованном на сайте госкорпорации.

"Встречаем новый 2021 год с большими надеждами. С большой надеждой на то, что космодром Восточный начнет работать в полную мощь", - заявил Рогозин.

Кроме того, после окончания пандемии в Роскосмосе рассчитывают на возвращение туристов, в том числе и на Восточный. Так, Рогозин в комментарии в Facebook написал, что "туристов до пандемии на Восточном и Байконуре море было и будет".

Рогозин в своем поздравлении также напомнил, что в следующем году планируется отправка автоматической станции "луна-25" к Луне: "Впервые за 45 лет Россия возвращается на Луну".

При этом глава Роскосмоса скромно умолчал, что в 2020 году России осуществила только 17 космических пусков. Это наименьшее количество с 1961 года (то есть за 60 лет), когда было осуществлено девять пусков за год. И это значительно меньше, чем у США и Китая в этом же 2020 году.