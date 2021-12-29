В Перми отправлен под суд экс-глава правления "Экопромбанка" Андрей Туев

Вскоре поступит в суд дело бывшего председатея правления АКБ "Экопромбанк" Андрея Туева, сообщили Накануне.RU в управлении МВД по Пермскому краю.

По данным следствия, в 2013 г. Туев выдал компании кредит без обеспечения. При этом он знал о недобросовестном исполнении этой организацией обязательств по ранее заключенным договорам. В результате похищены денежные средства в сумме около 250 млн руб. Также ему вменяют вывод из состава обеспечения по кредитному договору недвижимости стоимостью 260 млн руб.

Напомним, в апреле Кипр выдал Туева России, в мае его доставили в Пермь.