От бывшего депутата заксобрания Прикамья и акицонера "Экопромбанка" требуют 571 миллион

К бывшему депутату заксобрания Прикамья и акционеру "Экопромбанка" Владимиру Нелюбину, который получил срок и признан банкротом, предъявлены многомиллионные требования, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Арбитражный суд Ростовской области признал Нелюбина банкротом в декабре 2016 г. по иску Кирилла Михайлова. Согласно заявлению, сумма требований составляла 300,7 млн руб., по решению суда они включены в третью очередь.

15 ноября 2019 г. этот же суд также в третью очередь включил требования ООО "Фирма "Кросс"", которое требует от Нелюбина вернуть основной долг в 571 млн руб.

9 апреля 2008 г. "Кросс" и Нелюбин заключили договор купли-продажи акций "Экопромбанка", акционером которого был Нелюбин. Предметом сделки стали 600 млн акций финансового учреждения, каждая из которых стоила 1 руб. Компания перевела предоплату в 571 млн руб.

"Указывая на то обстоятельство, что Нелюбин аффилирован по отношению к ООО "Фирма "Кросс", конкурсный управляющий организации обратился в суд с заявлением о взыскании убытков", - говорится в картотеке дела.

Добавим, политик проходил по "уголовке" о краже у "Экопромбанка" 200 млн руб. Кредитный договор бизнесмен Игорь Куйда заключил с учреждением еще в 2012 г., притом сделал это по доверенности. Деньги позже отправили на счет Куйды, открытый в том же банке. После начала банкротства "Экопромбанка" Агентство по страхованию вкладов попыталось получить с Куйды деньги по займу. Бизнесмен заявил, что перевод ему не поступал, а в момент якобы имевшихся выплат со стороны "Экопромбанка" его не было в Перми. Следователи полагают, что средств он не получил: в результате разного рода манипуляций деньги "ушли" к Нелюбину, который распорядился ими по-своему. Кроме этого, в 2014 г. акционер похитил 7 млн руб. у одного из пермских предпринимателей, имевшего открытый расчетный счет в "Экопромбанке". Дело расследовали сотрудники следственной части ГСУ регионального управления МВД. Нелюбин получил шесть лет и три месяца колонии общего режима. Приговор обжаловали как осужденный, так и сторона обвинения, однако вышестоящая инстанция оставила его в силе.