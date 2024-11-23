ФНС хочет обанкротить экс-совладельца "Экопромбанка"

В Арбитражный суд Ростовской области поступил иск от представителей налоговой службы. Они просят признать банкротом экс-совладельца "Экопромбанка" Владимира Нелюбина.

Заявление поступило 22 ноября. Дата рассмотрения пока не назначена. Это следует из карточки иска на сайте суда.

Как сообщало Накануне.RU, политик проходил по "уголовке" о краже у "Экопромбанка" 200 млн руб. Кредитный договор бизнесмен Игорь Куйда заключил с учреждением еще в 2012 г., притом сделал это по доверенности. Деньги позже отправили на счет Куйды, открытый в том же банке. После начала банкротства "Экопромбанка" Агентство по страхованию вкладов попыталось получить с Куйды деньги по займу. Бизнесмен заявил, что перевод ему не поступал, а в момент якобы имевшихся выплат со стороны "Экопромбанка" его не было в Перми. Следователи полагают, что средств он не получил: в результате разного рода манипуляций деньги "ушли" к Нелюбину, который распорядился ими по-своему. Кроме этого, в 2014 г. акционер похитил 7 млн руб. у одного из пермских предпринимателей, имевшего открытый расчетный счет в "Экопромбанке". Дело расследовали сотрудники следственной части ГСУ регионального управления МВД. Весной 2019 г. Нелюбин получил шесть лет и три месяца колонии общего режима. Приговор обжаловали как осуждённый, так и сторона обвинения.

Рассмотрев в июле 2019 г. апелляцию Нелюбина, суд оставил меру наказания – шесть лет три месяца колонии общего режима – без изменений. Изменения коснулись квалификации преступлений (с "особо тяжких" они стали "средними"). С 24 февраля 2021 г. Владимир Нелюбин отбывал наказание в колонии-поселении. В октябре 2023-го ему отказали в УДО.