29 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
105 лет московскому такси (2012) | Фото: Накануне.RU

В ГИБДД нашли массу нарушений в работе такси Екатеринбурга

В Екатеринбурге представители ГИБДД провели очередной рейд по контролю за пассажирскими перевозками. Обнаружено множество нарушений.
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Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, за время рейда полицейские проверили свыше 30 автомобилей и выявили девять нарушений со стороны водителей такси. Так, один перевозил ребенка без детского удерживающего устройства, а еще двое управляли транспортным средством, не имея водительского удостоверения. Также были зафиксированы случаи незаконного нанесения на такси цветографической схемы. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.

В ГИБДД не рекомендуют горожанам пользоваться услугами нелегальных такси, которые ведут свою деятельность через интернет-приложения. В ведомстве советуют прибегать к услугам только официальных перевозчиков.

Напомним, 28 декабря в Екатеринбурге девочка оказалась в больнице после того, как ее сбило такси. ДТП произошло на улице Студенческой. Сейчас Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства данного инцидента.

Теги: ГИБДД, рейды, нарушения, такси, Екатеринбург



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