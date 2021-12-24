24 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
полиция, мигалки (2018) | Фото: Накануне.RU

На Урале грабитель хотел уехать с места преступления на такси

На Среднем Урале задержали дерзкого грабителя. Сразу после преступления он хотел уехать на такси.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, в четверг вечером поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки с охраняемого объекта - магазина на улице Рабочей Молодежи в Серове. В торговую точку зашла компания из двух девушек и двух парней, а в зале один из них открыто похитил товар с прилавка. Никак не реагируя на замечания работников, молодой человек выбежал и сел в такси, собираясь уехать.

Однако сделать этого он не успел: мгновенно прибывшие на адрес росгвардейцы блокировали таксисту выезд. Тогда парень выскочил из машины и бросился бежать. Силовики по радиосвязи передали его приметы второму экипажу, а сами приступили к преследованию.

В итоге скрыться грабителю не удалось, возле дома на улице Кирова он был задержан. Стражи порядка вызвали на место следственно-оперативную группу. Выяснилось, что задержанный уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи и разбойное нападение. Уралец доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства, возбуждено уголовное дело.

Теги: грабитель, такси, Росгвардия, Средний Урал



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