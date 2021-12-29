29 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область
Иннополис, беспилотное такси (2018) | Фото: nakanune.ru

В Екатеринбурге такси сбило 12-летнюю девочку: ребенок в больнице

В Екатеринбурге девочка оказалась в больнице после того, как ее сбило такси. ДТП произошло днем 28 декабря на улице Студенческой.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, водитель такси при движении со стороны улицы Технологической наехал на ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому перекрестку. В результате 12-летняя девочка получила ушиб правого предплечья и левого голеностопного сустава и была доставлена в медучреждение.

Как установили в ГИБДД, автомобилем управлял 23-летний таксист с 6-летним водительским стажем, к административной ответственности за нарушения ПДД он привлекался два раза. Машина принадлежит юридическому лицу, у которого есть лицензия на деятельность по перевозке пассажиров. Водитель управлял авто на основании договора аренды.

Как отметили в ведомстве, причина данного происшествия будет установлена в ходе дознания.

Теги: такси, девочка, ГИБДД, Екатеринбург



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