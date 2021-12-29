Дружелюбие включат в KPI для хабаровских чиновников

Недавно избранный губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев решил включить в целевые показатели эффективности (KPI) для местных чиновников такое понятие как "дружелюбие".

"Административный аппарат будет работать по-новому и с людьми, и с инвесторами. Инвестора отпугнул, значит, не дружелюбный. Человеку, простому заявителю не помог, сделал отписку – значит, не дружелюбный. Слово дружелюбный становится у нас уже привычным. Этот KPI я тоже буду учитывать при оценке работы чиновников. Работать надо, а не совещаться", - цитирует губернатора РИА Новости.

Также чиновников будут наказывать и поощрять по итогам командировок: "Будем смотреть по каждому проекту из стратегии, как продвинулось, написано ли письмо, проведено ли совещание согласительное, утверждены ли границы, лимиты, получена ли поддержка федерального центра. Даже командировки чиновников будут увязаны со стратегией развития. Съездил в Москву, привез решение – молодец. Не привез - что ты там делал? Это региональный KPI для членов правительства и глав в том числе местной власти".