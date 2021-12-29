29 Декабря 2021
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Общество В России
(2020) | Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

У банков могут забрать биометрию россиян

В 2022 году будет разработан механизм передачи биометрических данных россиян от банков в Единую биометрическую систему (ЕБС), которая будет администрироваться Минцифры.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, при этом сами финансовые учреждения и другие коммерческие организации не смогут оставить у себя копии этих данных.

По данным Минцифры, создание новой ЕБС не планируется, а предполагается проведение технических и нормативных доработок подсистем уже существующей. Нормы передачи данных из коммерческих биометрических систем в ведение государства должны быть разработаны до осени 2022 года.

Не исключено, что коммерческие структуры будут иметь доступ к "легкой" биометрии, которая даст возможность подтвердить личность человека, но в то же время эти данные не позволят его идентифицировать вовне, пишут "Ведомости".

Напомним, российские банки попросили ЦБ отсрочить на год обязательную выдачу кредитов и открытие вкладов по биометрии. Они должны внедрить эту услугу с 1 января 2022 года, но не все финансовые организации технически готовы к нововведению.

Теги: биометрия, банки, Минцифры



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