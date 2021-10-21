Банки попросили отложить обязательную выдачу кредитов по биометрии

Российские банки попросили ЦБ отсрочить на год обязательную выдачу кредитов и открытие вкладов по биометрии. Они должны внедрить эту услугу с 1 января 2022 года, но не все финансовые организации технически готовы к нововведению.

Как сообщает РБК, соответствующее письмо направила ассоциация банков "Россия" председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Представители банков попросили отложить введение обязательной выдачи кредитов с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) до 1 января 2023 года.

Напомним, 1 июля 2018 года в России вступил в силу закон №482-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (о биометрической базе данных – авт.), созданный, как сказано в пояснительной записке, "для поддержания стабильности банковской системы". Для этого под предлогом удобства для вкладчиков ("можно работать со счетом, не выходя из дома") в России создается единая база биометрических данных.

Сдать свои отпечатки пальцев, фото лица и слепок голоса поначалу обяжут всех, у кого есть счет в банке (зарплата, пенсия, стипендия). Владеть базой будет единолично Центробанк, оператором Единой биометрической системы (ЕБС), которая включит в себя ранее созданную Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), стал "Ростелеком".