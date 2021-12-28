В Екатеринбурге на год перекроют движение у "Калины"

С 15 января 2022 года и по 31 января 2023 года строители ограничат движение транспорта у "Калины". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

"Предприятие "АльмакорГруп" закроет движение транспорта по проезду от улицы Куйбышева до Сибирского тракта, с 15 января 2022 года по 31 января 2023 года", - заявили в администрации.

Причиной послужило строительство транспортной развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.

Напомним, что для удобства автомобилистов и всех жителей уральской столицы сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.