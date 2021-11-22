В Екатеринбурге дан старт реконструкции транспортной развязки у "Калины"

Власти Екатеринбурга дали старт долгожданному для многих горожан проекту - реконструкции транспортной развязки у концерна "Калина".

Как сообщает издание "Вечерний Екатеринбург", его реализация призвана решить целый комплекс транспортных проблем, сложившихся в последние десятилетия в месте пересечения переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Благодаря реконструкции дорожной инфраструктуры и строительству новых элементов сооружения будет обеспечен свободный транзит транспорта, который свяжет между собой микрорайоны Синие Камни, ЖБИ, Втузгородок и другие городские территории.

В мэрии обещают, что полного перекрытия движения во время работ не предусмотрено - строители планируют использовать принцип, положительно зарекомендовавший себя при реконструкции Макаровского моста. С двух сторон от действующего путепровода через железнодорожную линию "Шарташ - Егоршино" будут возведены две новые эстакады. После того, как они примут на себя транспортные потоки, существующий мост демонтируют, а на его месте возведут новый современный объект, который откроет проезд для машин, идущих с улицы Восточной и Сибирского тракта.

После введения в эксплуатацию основного моста боковые эстакады будут обеспечивать выезд на съезды к прилегающей улично-дорожной сети. Как отмечают в администрации, в комплексе все это гарантирует более высокую интенсивность движения, что в разы повысит пропускную способность данного транспортного узла.