22 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Дорожная развязка у &quot;Калины&quot; в Екатринбурге (2020) | Фото: Екатеринбург.рф

В Екатеринбурге дан старт реконструкции транспортной развязки у "Калины"

Власти Екатеринбурга дали старт долгожданному для многих горожан проекту - реконструкции транспортной развязки у концерна "Калина".

Как сообщает издание "Вечерний Екатеринбург", его реализация призвана решить целый комплекс транспортных проблем, сложившихся в последние десятилетия в месте пересечения переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Благодаря реконструкции дорожной инфраструктуры и строительству новых элементов сооружения будет обеспечен свободный транзит транспорта, который свяжет между собой микрорайоны Синие Камни, ЖБИ, Втузгородок и другие городские территории.

Реконструкция транспортной развязки у концерна "Калина" в Екатеринбурге(2021)|Фото: газета "Вечерний Екатеринбург"

В мэрии обещают, что полного перекрытия движения во время работ не предусмотрено - строители планируют использовать принцип, положительно зарекомендовавший себя при реконструкции Макаровского моста. С двух сторон от действующего путепровода через железнодорожную линию "Шарташ - Егоршино" будут возведены две новые эстакады. После того, как они примут на себя транспортные потоки, существующий мост демонтируют, а на его месте возведут новый современный объект, который откроет проезд для машин, идущих с улицы Восточной и Сибирского тракта.

После введения в эксплуатацию основного моста боковые эстакады будут обеспечивать выезд на съезды к прилегающей улично-дорожной сети. Как отмечают в администрации, в комплексе все это гарантирует более высокую интенсивность движения, что в разы повысит пропускную способность данного транспортного узла.



Теги: Калина, старт, реконструкция, развязка, Екатеринбург



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